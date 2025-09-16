PR remete juízo sobre gestão da Saúde para daqui a duas ou três semanas

À saída da livraria Brotéria, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre afirmações feitas na segunda-feira pela ministra da Saúde assumindo que a situação das urgências de ginecologia e obstetrícia na Península de Setúbal não correu como esperava.

"Em rigor, o prazo que eu tinha falado para formular o meu juízo ainda não esgotou. Eu disse que era na transição, depois de feita a transição, para o outono. Ainda não chegámos ao outono. Estamos no fim do verão, estamos quase no fim do verão", respondeu o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou: "Portanto, eu admito que o meu juízo sobre aquilo que tinha sido prometido, e o cumprimento, deva esperar ainda mais duas semanas, duas, três semanas".

"Daqui a duas, três semanas, eu, naturalmente, formularei esse juízo", reforçou.

Na segunda-feira, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, afirmou, sobre as urgências de ginecologia e obstetrícia na Península de Setúbal: "Aprendi que nada nos garante que aquilo que nos garantem que vai acontecer acontece. Esta é exatamente a situação que vivemos hoje na Península de Setúbal".

"Fi-lo porque acreditei no plano que me foi apresentado e porque aprendi a acreditar nas equipas com quem trabalho", justificou a ministra, acrescentando: "É muito penalizador para mim ter assumido politicamente uma solução que me foi garantida e vê-la desfeita sem sequer compreender porquê".