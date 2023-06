PR sugere celebrar o Dia de Portugal na zona afetada pelo incêndio de Pedrógão Grande

"Esse sinal de vida [para o território afetado pelos fogos] poderia ser [...] a junção de municípios aqui no Centro, para preparar a celebração do Dia de Portugal, tendo como ponto principal estes três municípios [Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos], mas abrangendo a comunidade intermunicipal", afirmou hoje Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República discursava na cerimónia de homenagem às vítimas dos incêndios de 2017, no monumento recentemente aberto, situado na localidade de Pobrais, concelho de Pedrógão Grande, junto à estrada nacional 236-1, onde morreram muitas das vítimas do fogo de junho de 2017.

O Presidente da República considerou que o Dia de Portugal em 2024, caso seja naquele território, será "mais do que apenas um dia de celebração de Portugal", mas um compromisso do país com a construção de um futuro, "mais coeso, territorialmente".

"Eles e elas [vítimas e familiares das vítimas] merecem. Portugal merece. É o tal sinal de vida que esta água [que corre no monumento desenhado por Siza Vieira] nos quer transmitir", acrescentou.