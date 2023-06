PR visitou militar dos curso de Comandos internado e inteirou-se de "evolução positiva"

Esta informação consta de uma nota publicada hoje no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

Segundo esta nota, o chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas visitou o militar no hospital, "a quem desejou rápidas melhoras, tendo-se inteirado da evolução positiva que se tem estado a verificar".

Na terça-feira, o Exército anunciou que um militar do 139.º curso de Comandos se encontrava em coma induzido no Hospital Santa Maria, após ter sofrido "um golpe de calor" no dia 12 de junho "durante a execução da instrução de marcha-corrida, com a distância de 15 quilómetros, com carga de cinco quilos, no quilómetro 14".

Em comunicado, o Exército informou que o militar foi assistido por uma equipa médica militar, tendo sido acionado o INEM, que o transportou para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde foi admitido nos cuidados intensivos.

O Exército adiantou que "foi iniciado um processo de averiguações" sobre este episódio.

Na quinta-feira, o Exército comunicou que o militar internado no Hospital de Santa Maria "já saiu do coma induzido, encontrando-se a respirar de forma autónoma, com evolução clínica favorável".