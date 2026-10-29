Praga de pulgas fecha Escola Básica de Ribeirão em Famalicão

Em comunicado, Elsa Carneiro refere que as atividades letivas e não letivas serão retomadas a 02 de novembro.

Até lá, será implementado o Plano de Controlo de Infestação por pulgas.

Fonte da Câmara de Famalicão disse à Lusa que, no final da semana passada, "foi detetada uma praga de pulgas, que inicialmente parecia estar circunscrita à biblioteca da escola".

"A direção do agrupamento efetuou, de imediato, todas as diligências para resolver o problema, isolando o local e efetuando a sua desinfestação com recurso a uma empresa externa certificada", acrescentou.

No entanto, no início desta semana, verificou-se que o problema "afetava outros espaços da escola".

"A situação está, desde o início, a ser monitorizada diariamente pela mesma empresa, pela delegada de saúde pública e pelo município", acrescentou a fonte.