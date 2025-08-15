Praia da Nazaré volta a hastear bandeiras de certificação da qualidade da água

A Câmara Municipal da Nazaré esclareceu hoje que, na sequência das análises realizadas pelo INSA, "os resultados obtidos às amostras de água, recolhidas no passado dia 13, em três pontos distintos da Praia da Nazaré, encontram-se dentro dos parâmetros de qualidade definidos pela legislação em vigor para águas balneares".

Perante estes resultados, e por indicação das autoridades competentes que fiscalizam a qualidade das zonas balneares, "as bandeiras de certificação regressaram, hoje, à Praia da Nazaré", informou a autarquia, em comunicado.

Na terça-feira, a zona norte da praia da Nazaré, no distrito de Leiria, foi interditada a banhos, devido a uma obstrução na conduta de saneamento, junto à Praça Manuel Arriaga, que provocou uma escorrência de efluentes durante cerca de hora e meia.

Na quinta-feira, às 23:00, foi determinado o levantamento da interdição "da prática balnear, com efeitos imediatos", na sequência dos resultados da análise à qualidade da água, realizados pelo INSA, a partir de colheitas efetuadas no dia 13 de agosto pelos técnicos dos serviços de saúde pública da Unidade Local de Saúde (ULS) de Leiria.

De acordo com a autarquia, as amostras foram recolhidas junto ao efluente de esgotos domésticos, na zona norte, e numa área mais afastada da interdição.

"Em todos os pontos, as concentrações de `Escherichia coli` e `Enterococos` registaram valores significativamente inferiores aos limites legais, confirmando a boa qualidade da água", pode ler-se no comunicado.

Esta foi a segunda interdição da praia a banhos desde o início do mês, depois de em 01 de agosto os banhos terem sido proibidos devido a uma descarga nos esgotos pluviais.

Na sequência do primeiro incidente, 116 pessoas foram assistidas na ULS da Região de Leiria com sintomas relacionados com a contaminação da água.

Na quarta-feira, a ULS da Região de Leiria comunicou que nesta segunda interdição de banhos "não se registou um aumento de afluência aos Serviços de Urgência com sintomas gastrointestinais, resultado da atuação preventiva que desaconselhou de imediato o contacto com a água".

No mesmo dia, a Câmara da Nazaré indicou não afastar a hipótese "de sabotagem" na conduta de saneamento e reconheceu a necessidade urgente de um investimento na substituição do sistema com cerca de 60 anos.