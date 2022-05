Praia das Rocas em Castanheira de Pera reabre no dia 01 de junho

"Queremos chegar aos números de 2019, é o objetivo, até porque estamos a voltar a abrir em junho", disse hoje à agência Lusa o diretor-geral da Prazilândia, Marco Anjos.

Em 2019, o complexo registou 93.100 entradas, descendo para cerca de 36.200 no verão seguinte. Em 2021, ainda marcado pela pandemia de covid-19, foram 54.200 as pessoas que se deslocaram à Praia das Rocas, ano em que abriu em julho.

Marco Anjos destacou que o complexo foi objeto de um conjunto de intervenções, que passam pela instalação de torniquetes para controlar a entrada e a saída de pessoas.

"Permite aferir o número de pessoas que está em simultâneo na praia", esclareceu, adiantando que foi ainda feita a remodelação do piso de entrada do complexo e da própria piscina.

Os trabalhos estenderam-se ao gabinete de primeiros socorros e à bilheteira exterior, "tornando este espaço mais acolhedor".

Também os quatro veleiros atracados na praia foram objeto de intervenção, assim como "o serviço de bar e restauração, que se apresenta melhorado".

Quanto às atividades, o diretor-geral da Prazilândia, empresa municipal que gere a Praia das Rocas, esclareceu que vão ser mantidos "o `slide`, a parede de escalada, barco a remos, gaivotas e canoagem", assim como os seis `bungalows`, com dois quartos cada.

"Vamos ter prancha de `stand up paddel` familiar, para seis pessoas", adiantou, dando conta como novidade de que na plataforma para os chapéus do sol vai nascer o "Rocas Lounge", com camas de praia protegidas com toldo.

Marco Anjos acrescentou que o complexo vai ter a sua própria bilheteira `online`, que até agora era um serviço externo.

Quanto aos eventos já programados para a Praia das Rocas, no primeiro fim de semana de agosto está prevista a Feira da Juventude, com música, animação e atividades desportivas.

"A lotação máxima do complexo é de 2.500 pessoas em simultâneo, para podermos oferecer um serviço melhorado", adiantou.

A Prazilândia - Empresa Municipal de Turismo e Ambiente de Castanheira de Pera é também responsável pela promoção turística e por diversos eventos no concelho do norte do distrito de Leiria.

Segundo o seu sítio na internet, a Praia das Rocas, que abriu em 2005, situa-se num lago com quase um quilómetro de extensão. Uma ilha no centro da praia, uma piscina de ondas com 2.100 metros quadrados, anunciada como a maior do país, uma albufeira e uma ponte secular são alguns dos atrativos.