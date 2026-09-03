Praia dos Pelames no concelho açoriano da Povoação interdita a banhos

"O município da Povoação, em articulação com a Delegação de Saúde, informa que, por razões de saúde pública, foi determinada a interdição temporária da prática balnear na praia dos Pelames", anunciou a autarquia numa publicação na rede social `Facebook`.

A Câmara Municipal acrescenta que a medida acontece devido aos "resultados das análises realizadas às águas balneares, que determinaram a sua classificação como impróprias para banhos".

"A praia permanecerá encerrada/interdita à prática balnear até serem conhecidos os resultados da contra-análise, que permitirão avaliar a possibilidade de levantamento da interdição", lê-se na publicação.

O município apela à compreensão dos banhistas e promete manter a "população informada sobre a evolução da situação".