Foi encontrado o corpo do homem que desapareceu no sábado ao final da tarde na praia da Torre, em Oeiras. O cidadão brasileiro de 42 anos estava a tentar fazer kitesurf.

O vento forte desviou-o para alto mar, onde, apenas de calções, não terá resistido ao frio.



As buscas com mais de 20 operacionais começaram logo após o alerta de familiares.



Pelas 8h00, um helicóptero Força Aérea Portuguesa detetou o corpo já sem vida junto ao Cabo Raso, no concelho de Cascais.