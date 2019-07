Praias da Costa da Caparica vão encerrar temporariamente para repor areia

RTP12 Jul, 2019, 09:46 | País

José Ricardo Martins, presidente da Junta de Freguesia da Costa da Caparica, explicou esta manhã à Antena 1 que “esta é uma obra que, na pior das hipóteses, deverá demorar um mês e meio”.



“Obviamente que causa constrangimentos às pessoas que visitam (as praias) e, sobretudo, aos funcionários e comerciantes. Não há nenhuma obra que não cause qualquer tipo de constrangimento”.



“Mas estamos a falar de três dias, ou cinco dias no máximo, de uma praia interdita, ou seja, entre (a praia) do Paraíso e a do Dragão Vermelho estamos a falar de cinco dias. Acaba de se encher essa praia e vai-se para outra. Começará na praia da Saúde (e avançará) para as praias de São João”, explicou.



De acordo com o autarca,, uma vez que “a acoplagem de um tubo que vai bombear a areia desde os bancos de areia submersos para a praia tem de ter condições técnicas e atmosféricas favoráveis”.“O vento não pode soprar para além de determinados nós e a ondulação não pode ser mais alta do que dois metros, e isso só é permitido na altura do Verão”, elucidou José Ricardo Martins, confessando, porém, quePara o presidente da Junta, esta é uma “obra extremamente necessária” e “há concessionários que agora reclamam (das obras de agosto) que antes reclamavam porque não havia areia”.Miguel Inácio, da Associação de Apoios de Praia da frente urbana da Costa da Caparica, garante que a notícia das obras foi mal recebida por alguns comerciantes da zona.“As informações que nos dão são que o calendário tem de ser este, por uma série de fatores. É verdade que há concessionários que têm muitas coisas montadas e que vão ficar altamente prejudicados durante esses dias”, mas a verdade é que “a maior parte dos concessionários não tem areia”, problema que agora está prestes a ser resolvido.