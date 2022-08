Praias de Matosinhos interditadas a banhos na sequência de incêndio

Foto: DR

Uma longa extensão de costa no concelho de Matosinhos, desde a praia do Aterro a Leça da Palmeira, foi interditada após um incêndio numa fábrica de tintas. A interdição é, para já, até 16 de agosto. Estão a ser realizadas análises constantes, segundo indicou à Antena 1 o comandante Silva Santos, adjunto da Capitania do Porto do Douro e Leixões.