Praxes e a Covid. "Não se comportem como adolescentes", diz SNESUP

Decisão diferente foi tomada em Coimbra onde se mantém a praxe com adaptações.



Ao saber disto, Gonçalo Velho, do sindicato do Ensino Superior, faz um apelo e pede aos universitários de Coimbra que não se comportem como adolescentes:



O sindicalista do SNESUP - Sindicato do Ensino Superior Gonçalo Velho, foi estudante em Coimbra, e diz sentir-se envergonhado com esta decisão tomada pelo Conselho de Veteranos.



O órgão que dirige as praxes mantém a recepção aos caloiros, com adaptações.