Preço das portagens vai descer em 2024, mas apenas nas vias interiores

A ministra Ana Abrunhosa fala numa descida de 30 por cento, um valor que pode rondar os 50 euros, e dá como exemplo os veículos que circulem no Túnel do Marão.Portagens mais baratas no interior, mas também na Via do InfanteDe acordo com a ministra esta redução vai ter impacto financeiro de 72 milhões de euros.Ana Abrunhosa esclarece ainda que os veículos pesados de mercadorias e passageiros também têm descontos, mas informa que o governo está ainda a estudar a forma de compensação desta medida.

Esta decisão governamental implica uma perda de receita das concessionárias que terão de ser compensadas pelo Estado.





O presidente da Associação Industrial da Região de Viseu aplaude a medida, mas refere que não chega.









O mesmo defende a Comissão Contra as Portagens na A24 e A25. João Cota diz que o Governo deu um rebuçado ao interior e frisa que os empresários e a população precisam é da abolição total de portagens.