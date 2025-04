Preços com "variabilidade". Pesca da sardinha reabre ao fim de quatro meses

As embarcações de pesca deverão sair para o mar na próxima noite, pelo que os primeiros carregamentos de sardinhas deste ano só vão começar a chegar na terça-feira.



c/ Lusa

Os limites para a pesca da sardinha são geridos por Portugal e Espanha.“A pesca da sardinha () é reaberta a partir das 0h00 horas do dia 21 de abril de 2025”, lê-se no diploma que autoriza a retoma da captura, assinado pela secretária de Estado das Pescas, Cláudia Monteiro de Aguiar.Ficam estabelecidos períodos durante os quais não é possível capturar, descarregar ou vender sardinha para lá dos limites definidos.Já a, ao passo que,A partir das 0h00 de 5 de maio, as embarcações com comprimento de fora a fora inferior ou igual a nove metros têm um limite de 2.250 quilos, ou 100 cabazes.Acima de nove e aquém de 16 metros, o máximo é de 3.938 quilos, ou 175 cabazes. Já para as embarcações com comprimento superior a 16 metros o limite é de 5.625 quilos, ou 250 cabazes.A partir das 0h00 horas do dia 2 de junho, o limite será de 2.700 quilos, ou 120 cabazes, para embarcações de comprimento inferior ou igual a nove metros, de 4.725 quilos, ou 210 cabazes, para embarcações com mais de nove metros e 16 ou menos metros e de 6.750 quilos, ou 300 cabazes, para embarcações com comprimento superior a 16 metros.Entrevistado na edição desta segunda-feira do, o presidente da Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco, Humberto Jorge, afirmou ter "expectativas muito positivas" para a safra da sardinha., enfatizou o responsável.Admitindo satisfação com o aumento da quota, o presidente da Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco quis sublinhar que"Nesse sentido, temos neste momento a decorrer uma certificação de sustentabilidade, MSC, que vai também ele trazer uma mais-valia para a nossa sardinha e contribuir para um aumento da procura, sobretudo nos mercados externos, através da indústria de conservas", apontou.Quanto ao preço para o consumidor, Humberto Jorge explicou que este, "sobretudo na época balnear e para o consumo em fresco, é formado diariamente, nas respetivas lotas, em função da oferta e da procura":, rematou.