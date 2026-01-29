Prejuízos em Penela ultrapassam os dois milhões de euros

"Os prejuízos no município ainda não consigo quantificar, mas arriscaria atirar com um valor superior a dois milhões de euros [ME] de prejuízos, por baixo. É uma previsão muito conservadora", afirmou Eduardo Nogueira Santos.

Segundo o autarca, foram registadas cerca de 130 ocorrências até às 18:00 de quarta-feira, com o mau tempo a causar danos "em todos os edifícios públicos", como os Paços do Concelho, a Biblioteca Municipal, a ETP Sicó, todas as escolas do Agrupamento e também no quartel dos bombeiros.

"Várias empresas sofreram danos elevados", acrescentou.

Hoje, reabria apenas a escola sede do Agrupamento em Penela, permanecendo encerradas a creche da Santa Casa da Misericórdia e as escolas do 1.º ciclo do Espinhal e da Cumeeira.

"Ainda não estão reunidas as condições de segurança mínimas para retomar a atividade", referiu este autarca do distrito de Coimbra.