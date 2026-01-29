Em direto
Depois da depressão Kristin. A resposta aos danos e a evolução do estado do tempo

Prejuízos em Penela ultrapassam os dois milhões de euros

Os prejuízos causados pela passagem da depressão Kristin no concelho de Penela poderão ultrapassar os dois milhões de euros, disse o presidente da Câmara à agência Lusa, sublinhando que a estimativa é "inicial e muito conservadora".

"Os prejuízos no município ainda não consigo quantificar, mas arriscaria atirar com um valor superior a dois milhões de euros [ME] de prejuízos, por baixo. É uma previsão muito conservadora", afirmou Eduardo Nogueira Santos.

Segundo o autarca, foram registadas cerca de 130 ocorrências até às 18:00 de quarta-feira, com o mau tempo a causar danos "em todos os edifícios públicos", como os Paços do Concelho, a Biblioteca Municipal, a ETP Sicó, todas as escolas do Agrupamento e também no quartel dos bombeiros.

"Várias empresas sofreram danos elevados", acrescentou.

Hoje, reabria apenas a escola sede do Agrupamento em Penela, permanecendo encerradas a creche da Santa Casa da Misericórdia e as escolas do 1.º ciclo do Espinhal e da Cumeeira.

"Ainda não estão reunidas as condições de segurança mínimas para retomar a atividade", referiu este autarca do distrito de Coimbra.

