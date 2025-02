Prejuízos "impensáveis". Movimento Cívico pela Linha do Vouga receia mudança de bitola

Foto: créditos Movimento Cívico pela Linha do Vouga

O Governo mandou estudar a mudança de bitola do troço norte da Linha do Vouga com vista a poder ligá-la à Linha do Norte. O Movimento Cívico pela Linha do Vouga diz, todavia, que existem alternativas mais eficazes para essa ligação e aponta para grandes desvantagens financeiras e tecnicas que passam por um número "impensável" de expropriações e por "derrubar casas e até instalações empresariais" para o fazer, caso seja essa a opção.



Ouvido pela Antena 1, o movimento que representa a população servida pela Linha do Vouga receia que, se houver esta alteração, aconteça o mesmo que no Ramal da Lousã, onde foram removidos os carris e os utentes ficaram sem forma de se deslocar.