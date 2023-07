Prémio Gulbenkian para a Humanidade entregue em Lisboa

A cerimónia, que decorre às 18h30 na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, conta com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do presidente da fundação, António Feijó, e termina com um concerto pela Orquestra Gulbenkian, dirigida por José Eduardo Gomes, com o pianista Mário Laginha.Instituído em 2020 pela Fundação Gulbenkian e com um valor de um milhão de euros, o prémio distinguiu, na sua primeira edição, a jovem ativista Greta Thunberg, que doou metade do prémio a dez organizações ambientais.Na segunda edição, em 2021, foi atribuído ao Pacto Global de Autarcas para o Clima e a Energia – uma coligação de mais de 11.500 líderes municipais que representam mais de mil milhões de pessoas em todo o mundo, que utilizou o montante do prémio para financiar dois projetos na África Subsariana, apoiando cidades na transição energética e na promoção da resiliência climática.No ano passado, foi entregue a duas organizações intergovernamentais dedicadas a produzir conhecimento científico e apoiar os decisores políticos no combate às alterações climáticas e à perda de biodiversidade: a Plataforma Intergovernamental Ciência-Política sobre Biodiversidade e Serviços de Ecossistemas (IPBES) e o Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC).