Prémio Manuel Graça Dias de arquitetura conhece vencedores

O Prémio Manuel Graça Dias dst-Ordem dos Arquitetos - Primeira Obra tem o valor de 20 mil euros, e foi instituído como forma de “sublinhar a imaginação, inconformismo, disponibilidade e generosidade” do trabalho do arquiteto que morreu em 2019, aos 66 anos.O júri, presidido pelo professor Sergio Fernandez, foi composto por Egas José Vieira, que partilhou o ateliê Contemporânea com Manuel Graça Dias, e ainda pelos arquitetos Sofia Isidoro, por indicação do Ministério da Cultura, Ana Vaz Milheiro, da Secção Portuguesa da Associação Internacional de Críticos de Arte, e Inês Vieira da Silva, por indicação da Ordem.O prémio é entregue hoje, às 17h30, no LU.CA - Teatro Luís de Camões, em Lisboa, um projeto de recuperação assinado pelo ateliê de Manuel Graça Dias e Egas José Vieira.