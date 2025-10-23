Preocupação com a Pateira de Fermentelos leva Câmara de Águeda a tomar medidas urgentes

E vai permitir que Águeda disponha de duas ceifeiras em operação, já que a antiga vai continuar a operar, garantindo-se assim uma maior capacidade de resposta e eficiência na limpeza e preservação da Pateira.





A Câmara de Águeda avança assim com uma estratégia municipal de proteção e valorização da Pateira de Fermentelos, para melhorar a qualidade da água, a biodiversidade e as condições para a fruição turística e desportiva da Lagoa.

Para evitar que o pior aconteça,considerada essencial para o combate aos jacintos-de-água, uma planta invasora com consequências para a flora e fauna locais.O novo equipamento correspondeu a um investimento de cerca de 800 mil euros e a aquisição beneficiou de um apoio financeiro do Fundo Ambiental de 700 mil euros.