Preocupação com a Pateira de Fermentelos leva Câmara de Águeda a tomar medidas urgentes

Arlinda Brandão - Antena 1
A Câmara Municipal de Águeda receia um desastre ambiental na Pateira de Fermentelos, a maior lagoa natural da Península Ibérica. É considerada pela sua biodiversidade um espaço de elevado valor ambiental, científico e turístico.

Para evitar que o pior aconteça, a autarquia quer avançar em breve com dragagens para o desassoreamento e acaba de adquirir uma nova ceifeira aquática considerada essencial para o combate aos jacintos-de-água, uma planta invasora com consequências para a flora e fauna locais.
O novo equipamento correspondeu a um investimento de cerca de 800 mil euros e a aquisição beneficiou de um apoio financeiro do Fundo Ambiental de 700 mil euros.

E vai permitir que Águeda disponha de duas ceifeiras em operação, já que a antiga vai continuar a operar, garantindo-se assim uma maior capacidade de resposta e eficiência na limpeza e preservação da Pateira.

A Câmara de Águeda avança assim com uma estratégia municipal de proteção e valorização da Pateira de Fermentelos, para melhorar a qualidade da água, a biodiversidade e as condições para a fruição turística e desportiva da Lagoa.
