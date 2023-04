Prescrição. Sócrates não será julgado por falsificação de documentos

José Sócrates não deverá ser julgado por falsificação de documentos devido a prescrição. Mas o Ministério Público defende que os crimes de branqueamento de capitais não estão em risco porque só prescrevem em 2029. Aguardam-se ainda as decisões do Tribunal da Relação sobre os recursos, que podem fazer com que o antigo primeiro-ministro seja julgado por mais crimes.