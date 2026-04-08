Presidência Aberta. Seguro fala em "urgência" de acelerar procedimentos e pagamentos de apoios

Há urgência em resolver estas situações para que a atividade das pessoas e das empresas volte ao normal", sublinhou falando aos jornalistas.

Satisfeito com solução para órgãos externos do parlamento

No final da visita a Penela, concelho pertencente ao distrito de Coimbra, António José Seguro afirmou que o "desejo" é que a estrada destruída do IP3, assim como outras, seja arranjada., afirmou, sobre a recuperação da estrada do IP3.Sobre a estrutura de missão, o presidente da República considerou "que todos são necessários para que, articulando-se esforços, poder-se acudir a quem precisa e fazer aquilo que é necessário".".Aspetos que Seguro admite que foram falado na terça-feira, na reunião semanal com o primeiro-ministro.Considerando os entraves que os estragos do mau tempo ainda provocam às famílias e, principalmente, às empresas da região,O Governo reconheceu os atrasos nos apoios e, nesse sentido, o presidente considera importante "compreender o que está a acontecer para que as soluções possam ser mais expeditas" e para retirar "ilações para o futuro"., recordou Seguro, acrescento que a severidade destes acontecimentos climatéricos pode repetir-se.O presidente esteve ainda esta manhã junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões para "perceber como é que os apoios chegam às populações e podem chegar mais depressa". Há um inventário de cerca de mil milhões de euros, mas ainda só foi feito o pagamento de cerca de um terço. E a "exigência" do presidente é de "ultrapassar prazos".Sobre os órgãos externos, António José Seguro manifestou estar "muito satisfeito que o parlamento (...) tenha cumprido o prazo da apresentação das candidaturas"., acrescentou, adiantando que na próxima semana serão conhecidos os nomes que o próprio indicará para o Conselho de Estado.Questionado sobre a situação no Médio Oriente, Seguro respondeu "que ontem foi uma grande terça-feira".referiu. "Fiquei muito satisfeito com este cessar-fogo. (...) E demonstra que as guerras não são uma solução"."Nós precisamos de viver em paz. Chega de más notícias".