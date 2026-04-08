País
Presidência Aberta. Seguro fala em "urgência" de acelerar procedimentos e pagamentos de apoios
António José Seguro afirmou que "há urgência em resolver" as situações danosas provocadas pelo mau tempo e considerou que é necessário "tirar ilações" para o futuro porque "todos os anos há um inverno".
No final da visita a Penela, concelho pertencente ao distrito de Coimbra, António José Seguro afirmou que o "desejo" é que a estrada destruída do IP3, assim como outras, seja arranjada.
"O desejo é que os procedimentos administrativos sejam completamente comprimidos para que a obra comece e as pessoas possam circular aqui livremente", afirmou, sobre a recuperação da estrada do IP3.
Sobre a estrutura de missão, o presidente da República considerou "que todos são necessários para que, articulando-se esforços, poder-se acudir a quem precisa e fazer aquilo que é necessário".
"É essa a minha responsabilidade e o meu entendimento desta Presidência Aberta: encontrar soluções, ajudar a encontra soluções e, sobretudo, sensibilizar quem tem a responsabilidade de as cumprir para que de facto a vida das pessoas (...) volte à normalidade".
Aspetos que Seguro admite que foram falado na terça-feira, na reunião semanal com o primeiro-ministro.
Há urgência em resolver estas situações para que a atividade das pessoas e das empresas volte ao normal", sublinhou falando aos jornalistas.Considerando os entraves que os estragos do mau tempo ainda provocam às famílias e, principalmente, às empresas da região, Seguro disse ser necessário "acelerar todos os procedimentos, acelerar prazos, para que de facto as obras sejam concretizadas".
O Governo reconheceu os atrasos nos apoios e, nesse sentido, o presidente considera importante "compreender o que está a acontecer para que as soluções possam ser mais expeditas" e para retirar "ilações para o futuro".
"Todos os anos há um inverno", recordou Seguro, acrescento que a severidade destes acontecimentos climatéricos pode repetir-se.
O presidente esteve ainda esta manhã junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões para "perceber como é que os apoios chegam às populações e podem chegar mais depressa". Há um inventário de cerca de mil milhões de euros, mas ainda só foi feito o pagamento de cerca de um terço. E a "exigência" do presidente é de "ultrapassar prazos".
"Isto é a democracia a funcionar. O desejo é que o Parlamento faça a eleição destes representantes", acrescentou, adiantando que na próxima semana serão conhecidos os nomes que o próprio indicará para o Conselho de Estado.
Questionado sobre a situação no Médio Oriente, Seguro respondeu "que ontem foi uma grande terça-feira".
"Precisamos de dias como este", referiu. "Fiquei muito satisfeito com este cessar-fogo. (...) E demonstra que as guerras não são uma solução".
"Nós precisamos de viver em paz. Chega de más notícias".
"O desejo é que os procedimentos administrativos sejam completamente comprimidos para que a obra comece e as pessoas possam circular aqui livremente", afirmou, sobre a recuperação da estrada do IP3.
Sobre a estrutura de missão, o presidente da República considerou "que todos são necessários para que, articulando-se esforços, poder-se acudir a quem precisa e fazer aquilo que é necessário".
"É essa a minha responsabilidade e o meu entendimento desta Presidência Aberta: encontrar soluções, ajudar a encontra soluções e, sobretudo, sensibilizar quem tem a responsabilidade de as cumprir para que de facto a vida das pessoas (...) volte à normalidade".
Aspetos que Seguro admite que foram falado na terça-feira, na reunião semanal com o primeiro-ministro.
Há urgência em resolver estas situações para que a atividade das pessoas e das empresas volte ao normal", sublinhou falando aos jornalistas.Considerando os entraves que os estragos do mau tempo ainda provocam às famílias e, principalmente, às empresas da região, Seguro disse ser necessário "acelerar todos os procedimentos, acelerar prazos, para que de facto as obras sejam concretizadas".
O Governo reconheceu os atrasos nos apoios e, nesse sentido, o presidente considera importante "compreender o que está a acontecer para que as soluções possam ser mais expeditas" e para retirar "ilações para o futuro".
"Todos os anos há um inverno", recordou Seguro, acrescento que a severidade destes acontecimentos climatéricos pode repetir-se.
O presidente esteve ainda esta manhã junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões para "perceber como é que os apoios chegam às populações e podem chegar mais depressa". Há um inventário de cerca de mil milhões de euros, mas ainda só foi feito o pagamento de cerca de um terço. E a "exigência" do presidente é de "ultrapassar prazos".
Satisfeito com solução para órgãos externos do parlamentoSobre os órgãos externos, António José Seguro manifestou estar "muito satisfeito que o parlamento (...) tenha cumprido o prazo da apresentação das candidaturas".
"Isto é a democracia a funcionar. O desejo é que o Parlamento faça a eleição destes representantes", acrescentou, adiantando que na próxima semana serão conhecidos os nomes que o próprio indicará para o Conselho de Estado.
Questionado sobre a situação no Médio Oriente, Seguro respondeu "que ontem foi uma grande terça-feira".
"Precisamos de dias como este", referiu. "Fiquei muito satisfeito com este cessar-fogo. (...) E demonstra que as guerras não são uma solução".
"Nós precisamos de viver em paz. Chega de más notícias".