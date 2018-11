Presidente admite dificuldades em cumprir Plano para Integração dos Sem Abrigo

Marcelo Rebelo de Sousa esteve em Setúbal, a ajudar a distribuir refeições aos sem abrigo no Centro Social São Francisco Xavier, da Cáritas.



Neste centro, pernoitam 14 pessoas e são servidas 280 refeições por dia.



O Presidente esteve reunido com os Núcleos de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo de Setúbal, com a Secretária de Estado da Segurança Social, com os autarcas de Setúbal, Almada, Barreiro e Seixal e com representantes de instituições sociais.



No fim desses encontros, Marcelo Rebelo de Sousa relembrou que o Plano Nacional que arrancou no ano passado, tem de ser cumprido até 2023, tal como foi estabelecido.