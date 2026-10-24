Presidente agradece a todos os que servem no Exército num contexto "cada vez mais complexo"

Numa mensagem publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, António José Seguro menciona que o Dia do Exército "tem como referência histórica a tomada de Lisboa, em 1147, pelas tropas de D. Afonso Henriques" e recorda os que combateram por Portugal no passado.

"Nas comemorações deste ano, realizadas na cidade do Porto, é de inteira justiça reconhecer o compromisso e a dedicação das mulheres e homens que servem o Exército português, cumprindo as suas missões em território nacional e além-fronteiras", considera.

O chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas agradece o "profissionalismo e sentido de dever" de todos os que no presente "contribuem diariamente para a defesa da liberdade, da soberania e dos interesses nacionais, num contexto internacional cada vez mais complexo, exigente e imprevisível".

"Ao Exército Português, o Presidente da República dirige uma saudação especial para que continue a honrar o seu legado de coragem, resiliência e perseverança, a servir os portugueses e a preparar-se para o futuro de Portugal", lê-se no texto.

Nesta data, António José Seguro também presta homenagem "a todos os soldados que, com a sua bravura e compromisso, ajudaram a construir Portugal".

"É igualmente justo recordar todos aqueles que serviram Portugal nas fileiras do Exército, em particular os antigos combatentes, cujo exemplo continua a inspirar as gerações atuais", afirma.