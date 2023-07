Presidente da Altice Portugal reuniu-se com os sindicatos de trabalhadores

Mas ninguém saiu descansado do encontro. À saída, Francisco Gonçalves, do sindicato dos trabalhadores de telecomunicações, dava conta da preocupação da atual investigação na imagem da empresa.Jorge Pinto, da comissão de trabalhadores da Altice, lamentou sobretudo o facto de haver notícias de dinheiros desviados da empresa que podiam dar aos trabalhadores melhores condições de vida.Há quatro detidos na "operação picoas", desencadeada em 13 de julho, entre eles o cofundador do grupo Altice, Armando Pereira.