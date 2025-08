Presidente da ANEPC garante meios suficientes para combate a incêndios

Na RTP3, questionado sobre os meios disponíveis, José Manuel Moura explicou que esta é “uma velha questão” e sustentou quee que a resposta em todo o território de Portugal está a acontecer.e felizmente só este [incêndio de Vila Real] é que constitui notícia. Portanto, os 93 por cento que temos tido de eficácia no ataque inicial está aí demonstrado”, explicou José Manuel Moura.O presidente da ANEPC afirmou também que todas as vertentes controláveis estão a ser controladas.mas que acredita numa avaliação posterior ao que aconteceu.“Se lhe disser que tivemos bombeiros a fazer rapel e descer determinados precipícios para conseguir fazer frente a algumas frentes de fogo e poder dominar alguns focos que subsistiam em manter-se ativos... foi um trabalho hercúleo”.Sobre o mecanismo europeu, José Manuel Moura acredita que muita gente não percebe como funciona, mas que quando o país é assolado por catástrofes pedem ajuda a Bruxelas e existem outros países que dão ajuda.Dados os exemplos de Espanha e Itália, que passam por momentos conturbados também por culpa dos incêndios, oe que o dispositivo português tem conseguido dar resposta e não está esgotado.“Nesta situação de alerta, no dia de hoje, está a conseguir chegar aos seus objetivos. Desde logo, a redução do número de ignições. Tentamos esmagar este número porque com menos ignições há mais dispositivo que sobrará para poder fazer face a mais ocorrências”.Sobre o incêndio que lavra em Vila Real e que chegou a Mondim de Basto, José Manuel Moura admite que se trata de uma situação limite e que só os operacionais no terreno podem avaliar a situação: “Um teatro de operações desta grandeza tem potencial para que coisas corram menos bem e isso é uma constatação”.Questionado sobre os próximos dias, especialmente devido às altas temperaturas, José Manuel Moura garantiu um dispositivo preparado e pré-posicionado por todo o território nacional, para [os meios] estarem mais perto de possíveis problemas.O presidente da ANEPC falou também das ignições noturnas que estão a ocorrer durante a noite epela “condições severas” que se vão viver.A finalizar, José Manuel Moura foi, 80 por cento que fazem parte de corpos de bombeiros.