Presidente da Área Metropolitana do Porto diz que Portugal precisa do estado de emergência no imediato

Só a aplicação do estado de emergência pode permitir a aprovação de medidas mais duras, como o recolher obrigatório. Ouvido esta manhã pela Antena 1, Eduardo Vítor Rodrigues diz que é preciso agir para travar o aumento dos novos casos, antes que seja tarde demais.