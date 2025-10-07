Presidente da Assembleia Intermunicipal do Oeste mostra "repúdio" após anúncio da suspensão do novo hospital

“A decisão agora anunciada pelo Governo constitui um retrocesso inaceitável, uma afronta à vontade e ao esforço conjunto das autarquias e das populações, e uma violação do princípio da coesão territorial que o Estado tem o dever de promover”, lê-se no comunicado de Rui José Prudêncio, presidente da Assembleia Intermunicipal do Oeste, enviado às redações esta terça-feira.



Em 2023, o então ministro da Saúde, Manuel Pizarro, anunciou que o novo hospital do Oeste seria construído na Quinta do Falcão, no Bombarral, no distrito de Leiria. Este foi um “passo decisivo”, que resultou de um “raro e exemplar espírito de cooperação intermunicipal”, nas palavras de José Prudêncio.



Agora, Luís Montenegro anunciou a suspensão da decisão sobre a localização do hospital do Oeste. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro na segunda-feira, durante a campanha eleitoral nas Caldas da Rainha.



"No que toca ao hospital eu não tenho por hábito aproveitar os momentos eleitorais para criar expectativas exageradas face àquilo que sei podem e devem ser os enquadramentos e os fundamentos das decisões que temos de tomar. Nós suspendemos o processo que estava em curso para aprofundar a avaliação sobre a construção do hospital do Oeste e na relação de verdade com as pessoas. Eu não vou aqui dizer qual será a decisão”, afirmou. Montenegro assegurou que “a decisão será a que resultar do processo de avaliação aprofundado, fundamentado com todas as consequências”.



Rui José Prudêncio considera que a suspensão “não é uma decisão técnica ou orçamental — é uma escolha política em tempo de eleições autárquicas” e exige ao Governo “a reversão imediata desta decisão, o respeito pelo consenso regional alcançado e o cumprimento do compromisso assumido com o Oeste”.

PS acusa Governo de "falta de sentido de Estado"

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, acusou o Governo de “falta de sentido de Estado” e “falta de seriedade” relativamente à construção do hospital do Oeste.



“Eu vou falar de uma outra falta de seriedade que está plasmada nas declarações do primeiro-ministro nas Caldas da Rainha sobre a localização do Hospital do Oeste, que à luz de uma avaliação técnica planeada, com uma avaliação devidamente sustentada, tinha considerado que o Bombarral era a localização para o Hospital do Oeste, mas houve um deputado que fez declarações públicas”, disse o líder dos socialistas durante uma visita ao Hospital Garcia de Orta, em Almada.



“A minha posição é uma falta de sentido de Estado”, respondeu Carneiro, quando questionado sobre qual era a posição dos socialistas sobre o caso”.