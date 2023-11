Presidente da Câmara de Gaia diz que decisão do tribunal é "uma injustiça atroz"

"É uma injustiça atroz, é inacreditável", afirmou Eduardo Vítor Rodrigues.Em declarações aos jornalistas, à chegada ao Coliseu do Porto, o presidente da câmara afirmou que apresentará recurso "dentro do prazo".Questionado se usou indevidamente o veículo, Eduardo Vítor Rodrigues afirmou não estar acusado disso, mas de "ter angariado um carro para fins pessoais"."Isso é falso", referiu, dizendo acreditar ter, até ao momento, condições para continuar como presidente da Área Metropolitana do Porto.O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, que foi hoje condenado a perda de mandato e a uma multa por um crime de peculato de uso, adiantou que vai recorrer da decisão que considera injusta."É uma total injustiça (decisão) contra a qual reagirei recorrendo para a Relação e repondo a verdade e a justiça", refere Eduardo Vítor Rodrigues num comunicado enviado às redações.