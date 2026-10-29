Presidente da Câmara de Leiria lança livro sobre Kristin que é "uma espécie de catarse"

"Kristin - Os dias que mudaram Leiria" resulta de "uma das experiências mais intensas e exigentes" que viveu enquanto presidente da Câmara Municipal de Leiria, explicou Gonçalo Lopes à agência Lusa.

"Percebi que aquilo que estávamos a viver não podia ficar reduzido a relatórios, notícias ou fotografias", afirmou o autarca, que lembrou "dias de decisões difíceis, muitas vezes tomadas sem toda a informação necessária, perante problemas que nunca se tinha enfrentado".

Gonçalo Lopes admitiu que essa experiência pessoal, "marcada por dúvidas, dificuldades e aprendizagens", tinha de ficar registada.

Na primeira pessoa, o livro concretiza "essa vontade de preservar a memória e refletir" sobre o que viveu durante a tempestade e os meses seguintes.

O relato descreve os acontecimentos, a organização da resposta de emergência, as decisões tomadas, a articulação com as instituições e os desafios da reconstrução.

"É também uma reflexão sobre o que significa liderar em circunstâncias extremas, quando a informação é incompleta, os recursos são limitados e milhares de pessoas precisam de respostas", disse Gonçalo Lopes, que partilha "dúvidas, dificuldades e aprendizagens".

O autarca procura "reconhecer o que correu bem, sem esconder o que poderia ter corrido melhor".

No exercício de recuperação de memórias, consulta de fotografias, mensagens, relatórios e outros registos, Gonçalo Lopes reviveu alguns dos momentos mais dolorosos daqueles dias, em especial "os associados à perda de vidas humanas e ao sofrimento das famílias".

"Também foi difícil recordar os primeiros dias, quando ainda desconhecíamos a verdadeira dimensão da destruição e tínhamos de tomar decisões urgentes sem dispor de toda a informação", acrescentou.

Entre a agenda sobrecarregada de um presidente da Câmara, o livro foi "desenvolvido ao longo dos últimos meses", aproveitando "os momentos disponíveis fora da atividade autárquica".

"Acabou por ser também uma espécie de catarse. Durante a emergência, não havia tempo para refletir sobre o que estávamos a viver. A escrita permitiu-me revisitar esses momentos com outra distância e organizar uma experiência que me marcou profundamente".

Nove meses após a ocorrência da depressão Kristin, o autarca identifica "marcas profundas no território, na economia e na vida de milhares de pessoas".

"A recuperação continua e sabemos que algumas consequências vão acompanhar-nos durante bastante tempo. Em Leiria mudou também " consciência da nossa vulnerabilidade e a forma como olhamos para a preparação perante fenómenos extremos".

Pessoalmente, o líder autárquico disse acreditar que a experiência reforçou "a convicção de que governar é também antecipar riscos e preparar o futuro", e confirmou que "nenhuma instituição consegue responder sozinha a uma catástrofe desta dimensão".

"A cooperação e a mobilização da comunidade são fundamentais".

Com "Kristin - Os dias que mudaram Leiria", Gonçalo Lopes pretende também partilhar informação que seja útil a quem, no futuro, tenha de enfrentar situações semelhantes, contribuindo para "proteger melhor as pessoas perante futuras situações de emergência".

"Não pretendo apresentar soluções definitivas ou sugerir que tudo correu bem. Acredito que reconhecer dificuldades e aprender com a experiência é essencial para melhorar a nossa capacidade de resposta".

A receita do livro será destinada à reflorestação do concelho de Leiria, através do projeto Reerguer Leiria.

O lançamento está agendado para 21 de novembro, às 17:00, no quartel dos Bombeiros Voluntários de Leiria, com apresentação de Marcelo Rebelo de Sousa, ex-presidente da República.