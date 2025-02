Presidente da Câmara de Paredes absolvido do crime de violação dos deveres de neutralidade

Segundo o tribunal de Paredes, não ficou provado, em audiência, que o autarca socialista tenha dado instruções para publicações da página da rede social Facebook da autarquia em período eleitoral, como alegava a acusação.

"Não podemos concluir que era o arguido que decidia as publicações", referiu o juiz titular.

O magistrado validou, assim, as declarações dos técnicos de comunicação daquela autarquia do distrito do Porto, que afirmaram em audiência terem total autonomia, à data dos factos, nas publicações e que o chefe do executivo não interveio nesse processo.