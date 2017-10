Presidente da Câmara de Vale de Cambra espera noite "tranquila"

Lusa16 Out, 2017, 20:18 | País

"Neste momento as coisas estão serenas. A temperatura baixou consideravelmente e o vento praticamente não existe", disse o autarca.

José Pinheiro falava à Lusa após dar uma volta ao perímetro do incêndio em Vale de Cambra, assinalando que observou "uns pequenos focos insignificantes".

"Já houve dois ou três reacendimentos, mas não é nada que cause grande preocupação", adiantou.

O autarca referiu que espera uma noite "tranquila", tendo em conta que as condições atmosféricas "são favoráveis", prevendo-se que comece a chover a partir das 23:00.

De acordo com a página oficial da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), às 19:45, o incêndio em Vale de Cambra, continuava a mobilizar 203 operacionais, apoiados por 65 veículos.

Este fogo deflagrou às 07:15 de domingo na zona de Macieira de Cambra.

As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 36 mortos e dezenas de feridos, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o Governo assinou um despacho de calamidade pública, abrangendo todos os distritos a norte do Tejo, para assegurar a mobilização de mais meios, principalmente a disponibilidade dos bombeiros no combate aos incêndios.

Portugal acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e o protocolo com Marrocos, relativos à utilização de meios aéreos.

Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, no verão, um fogo que alastrou a outros municípios e que provocou 64 mortos e mais de 250 feridos.