Presidente da Câmara de Vila Real de Santo António apresenta demissão

Antes de lhe serem comunicadas as medidas de coação, Conceição Cabrita renunciou ao cargo, com efeitos imediatos. A autarquia anunciou que esta decisão se destina a assegurar o normal funcionamento da Câmara. Conceição Cabrita foi detida por suspeitas de corrupção.