Presidente da Câmara do Funchal detido pela Polícia Judiciária

Em causa estão investigações por suspeita de crimes de corrupção, participação económica em negócio, prevaricação e abuso do poder, entre outros, com ligação à Madeira.





Para além do autarca madeirense, foi também detido Avelino Farinha, presidente do conselho de Administração do Grupo AFA. Em comunicado, a PJ alude à detenção de uma terceira pessoa, cuja identidade não foi possível apurar, até ao momento.