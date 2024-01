PJ faz buscas em todo o país por suspeitas de corrupção ligadas à Madeira

Nuno Patrício - RTP

A Antena1 apurou que, embora não existam detidos até ao momento, há mandados de detenção emitidos. A PJ remete mais esclarecimentos para um comunicado que deverá ser divulgado durante a tarde.



Na Madeira, as buscas abrangeram entre outros locais, a residência do presidente do Governo regional, a sede do Governo regional e a Câmara Municipal do Funchal, que confirmou as buscas sem adiantar mais pormenores.



“A Câmara Municipal do Funchal informa que um grupo de inspetores da Polícia Judiciária deu entrada esta manhã nas instalações do edifício dos Paços do Concelho, para a realização de buscas”, lê-se no comunicado divulgado pela autarquia (PSD/CDS-PP).



No documento, o município, presidido pelo social-democrata Pedro Calado, acrescenta que “está a colaborar na investigação em curso e a prestar toda a informação solicitada, num espírito de boa cooperação”.