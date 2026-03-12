Presidente da CCDR-Centro rejeita atrasos nas ajudas para casas danificadas pelas tempestades

Ontem o ministro da Economia afirmou reconhecer a lentidão do processo, e atribuiu às câmaras a dificuldade em ter as candidaturas dos munícipes prontas dentro de um tempo razoável.





O presidente da CCDR-Centro lembra que há processos que precisam de ser completados e voltam para trás. Mas também dificuldades dos técnicos postos no terreno pelo Governo que não conhecem o território onde estão a atuar. Ribau Esteves recusa falar em falhas.O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro anuncia que nos próximos dias a plataforma que foi criada para receber e distribuir as ajudas plataforma informática vai passar a ter disponível o ponto de situação exato em que as ajudas se encontram, dando mais transparência a toda a operação.