País
Presidente da CCDR-Centro rejeita atrasos nas ajudas para casas danificadas pelas tempestades
O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-Centro) rejeita a ideia de que há atrasos na atribuição das ajudas às pessoas cujas casas foram danificadas pelas tempestades. Contudo, Ribau Esteves admite alguma demora, neste tipo de processos e refere que não há bloqueios, apenas o ritmo natural das coisas.
Ontem o ministro da Economia afirmou reconhecer a lentidão do processo, e atribuiu às câmaras a dificuldade em ter as candidaturas dos munícipes prontas dentro de um tempo razoável.