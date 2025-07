Ursula von der Leyen contou com o apoio do centro direita do PPE, dos liberais do Renew, dos Verdes e dos socialistas.



Entre os votos a favor esteve o do eurodeputado do PCP, João Oliveira, que, com o grupo parlamentar da Esquerda, se juntou à direita radical e à extrema-direita.



Em causa, está a ocultação de mensagens entre a presidente da Comissão e o administrador da farmacêutica Pfizer, por causa da aquisição de vacinas contra a covid-19.