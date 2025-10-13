Presidente da Conferência Episcopal pede atenção aos que sofrem e imigrantes

"Que este período novo, que também começámos neste país, com as eleições, possa levar, de facto, a uma atenção particular àqueles que sofrem, àqueles que vêm de longe e que precisam de acolhimento específico, a todos aqueles e aquelas que estão connosco que sintamos esta fraternidade", afirmou José Ornelas, também bispo de Leiria-Fátima.

O prelado falava perante milhares de peregrinos - 110 mil de acordo com as estimativas do templo - no Santuário de Fátima, onde pediu à Virgem que ajude "a construir um mundo melhor".

O PSD venceu o maior número de câmaras nas eleições autárquicas de domingo, recuperando a Associação Nacional de Municípios Portugueses, que pertencia ao PS desde 2013, e triunfou nos cinco municípios mais populosos do país.

Nas eleições de domingo, no total nacional, o PSD com listas próprias, ou em coligações, venceu em 136 municípios contra 128 do PS, quando em 2021 tinha triunfado em 114, contra 149 dos socialistas.