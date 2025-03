Presidente da CReSAP diz não ter meios para avaliar incompatibilidades dos candidatos a certos cargos

Foto: Nuno Patrício - RTP

A ‘confissão’ foi feita esta manhã por Damasceno Dias, no Parlamento, onde esteve a ser ouvido sobre o processo de nomeação do antigo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, Gandra de Almeida.



Damasceno Dias assegurou que o antigo director garantiu à CReSAP que acumulava funções, de forma legal, antes de ser diretor executivo do SNS.



Gandra de Almeida deixou de ser diretor executivo do SNS depois de se ter sabido, que entre 2021 e 2024, trabalhava como médico tarefeiro nos hospitais de Faro e Portimão durante os fins de semana, e simultaneamente exercia o cargo de diretor da delegação regional norte do INEM.