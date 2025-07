Presidente da Gulf Med culpa atrasos no concurso público pela demora no início das operações

A culpa do atraso nos helicópteros do INEM foi do concurso público. O presidente da empresa que ganhou o concurso internacional para a emergência aérea do INEM responsabilizou o atraso no concurso público pela demora no início das operações dos helicópteros. O empresário disse que, se tivessem sido cumpridos os prazos inicialmente previstos, a empresa teria tido tempo para colocar os helicópteros ao serviço.

.

Em entrevista ao jornal Público, o presidente do INEM afirmou querer que o próximo concurso seja lançado com dois anos de antecedência.