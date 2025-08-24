Presidente da JSD de Lagoa (Algarve) foi uma das vítimas no acidente em Monchique

por Lusa

Uma das vítimas mortais do acidente de hoje em Monchique, no distrito de Faro, foi o presidente da JSD de Lagoa, no Algarve, Gonçalo Oliveira, disse à Lusa o deputado social-democrata Cristóvão Norte.

De acordo com o deputado, Gonçalo Oliveira era estudante de Direito e tinha feito no sábado 21 anos.

O despiste de um ligeiro causou hoje a morte dos cinco ocupantes na Estrada Nacional 266, no concelho de Monchique, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional do Algarve da Proteção Civil.

As vítimas foram encontradas carbonizadas, depois de o acidente também ter provocado a propagação de um incêndio na mata em redor, que foi prontamente dominado, disse a mesma fonte.

O primeiro alerta foi dado às 12:46 e o incêndio no mato em redor estava dominado às 13:10, segundo a fonte.

As cinco vítimas foram declaradas mortas pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) que se deslocou ao local.

Ainda segundo a Proteção Civil, na resolução deste acidente estiveram envolvidos 101 operacionais pertencentes aos bombeiros, à Guarda Nacional Republicana (GNR), ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e ao INEM.

 

