EM DIRETO
Depressão Leonardo. A evolução do estado do tempo ao minuto

Presidente da junta de freguesia de Ponte do Rol diz que há mais de 15 anos que não se viam inundações como estas

Presidente da junta de freguesia de Ponte do Rol diz que há mais de 15 anos que não se viam inundações como estas

Em Ponte do Rol, freguesia do concelho de Torres Vedras, o presidente da Junta, Pedro Vaza, está preocupado com a possibilidade de rebentamento dos diques colocados pela autarquia.

Antena 1 /
VER MAIS
Na quarta-feira, a água do Rio Sizandro invadiu várias estradas e obrigou a vários cortes nesta e noutras freguesias, bem como à retirada de pessoas.

Autarca há vários anos, Pedro Vaza diz que há mais de 15 anos que não se viam inundações tão persistentes.

Em conversa com o repórter João Alexandre, o autarca diz ainda não ter previsão sobre o regresso da água às torneiras. Há dois dias que os fregueses se abastecem em camiões cisterna dos bombeiros.
PUB
PUB