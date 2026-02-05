País
Presidente da junta de freguesia de Ponte do Rol diz que há mais de 15 anos que não se viam inundações como estas
Em Ponte do Rol, freguesia do concelho de Torres Vedras, o presidente da Junta, Pedro Vaza, está preocupado com a possibilidade de rebentamento dos diques colocados pela autarquia.
Autarca há vários anos, Pedro Vaza diz que há mais de 15 anos que não se viam inundações tão persistentes.
Em conversa com o repórter João Alexandre, o autarca diz ainda não ter previsão sobre o regresso da água às torneiras. Há dois dias que os fregueses se abastecem em camiões cisterna dos bombeiros.