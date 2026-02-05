Presidente da junta de freguesia de Ponte do Rol diz que há mais de 15 anos que não se viam inundações como estas

Na quarta-feira, a água do Rio Sizandro invadiu várias estradas e obrigou a vários cortes nesta e noutras freguesias, bem como à retirada de pessoas.



Autarca há vários anos, Pedro Vaza diz que há mais de 15 anos que não se viam inundações tão persistentes.



Em conversa com o repórter João Alexandre, o autarca diz ainda não ter previsão sobre o regresso da água às torneiras. Há dois dias que os fregueses se abastecem em camiões cisterna dos bombeiros.