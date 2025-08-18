Presidente da Liga dos Bombeiros pede para ser ouvido pelo Governo

O presidente da Liga dos Bombeiros diz que já devia ter sido convocada a Comissão Nacional de Proteção Civil. Uma decisão necessária por causa do agravamento das condições atmosféricas na semana passada.

António Nunes reuniu-se com Marcelo Rebelo de Sousa em Belém a pedido do Presidente e volta a Belém na próxima semana. Diz que haverá um novo encontro onde vão ser apresentadas propostas para alterar o sistema de combate a incêndios.



António Nunes defende mais autonomia, uma carreira e um estatuto remuneratório para os bombeiros. Pede ainda ao Governo para ouvir os bombeiros e ficou em silêncio quando foi questionado se os bombeiros estavam a ser ouvidos pelo poder político.