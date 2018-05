Presidente da Proteção Civil garante 50 meios aéreos para combate aos incêndios

RTP03 Mai, 2018, 17:06 / atualizado em 03 Mai, 2018, 17:13 | País

Questionado sobre esse convite, o presidente da ANPC afirmou que "a existência de peritos espanhóis insere-se num conjunto de permuta de conhecimentos e de tecnologias com especialistas nesta área, que há muitos no nosso pais, e que a estrutura de missão entendeu que estes eram peritos que têm um grau de conhecimento e de experiencia que nos podiam trazer um conjunto de informação útil para aquilo que eram os worshops que temos em desenvolvimento".



Sobre por que razão foi a ANPC a fazer esse convite, Mourato Nunes esclareceu que "é o ponto de contacto nacional junto da estrutura da União Europeia para a solicitação do apoio de emergência".

Relativamente os meios aéreos de combate aos fogos, o presidente da ANPC afirmou que estão garantidos "50 meios aéreos desagregados nas seguintes tipologias: trinta e oito meios aéreos, helicópteros ligeiros, para projetar estas equipas de intervenção que possam cobrir todo o país rapidamente face à capacidade que os helicópteros têm. Um destina-se à região autónoma da Madeira; oito meios anfíbios, aviões de asa, médios, destinados a aumentar a capacidade de reação a incêndios com um potencial mais expresivo; e dois meios aéreos pesados para actuar desejadamente em parelha, é um pouco a doutrina internacional, garantindo a intervenção em incêndios de grande dimensão".Questionado sobre a denúncia do contrato de manutenção dos Kamov, o presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil confirmou que não há nenhum desses helicópetros disponíveis nesta altura."A empresa de meios aéreos não fez atempadamente a revisão dos Kamov e a Autoridade Nacional de Aviação Civil não prolongou o período de vida útil de alguns dos elementos que são fundamentais para a circulação do meio. E, como tal, nós não podemos ter os Kamov disponiveis. Esta é a a realidade. Não há nenhum Kamov disponível neste momento", afirmou."Paralelamente", acrescentou Mourato Nunes, "a ANPC apresentou a intenção e notificou a empresa - deu 10 dias úteis - de denunciar o contrato com a Everjet".Por causa dessa decisão, diz o presidente da ANPC, "temos cerca de 8 a 9 milhões de euros para poder adquirir meios aéreos pesados".