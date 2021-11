Presidente da República condecorou a título póstumo José-Augusto França

A atribuição desta condecoração póstuma foi divulgada na terça-feira à noite através de uma nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet.", lê-se no texto.Segundo a mesma nota, "".Nascido em Tomar, em 16 de novembro de 1922, José-Augusto França morreu em 18 de setembro deste ano, aos 98 anos, em França, onde residia.Na altura, o chefe de Estado recordou o percurso do "", e considerou que a sua morte representava a perda "de".", escreveu Marcelo Rebelo de Sousa, numa mensagem de condolências.A Ordem Militar de Sant`Iago da Espada destina-se a distinguir o mérito literário, científico e artístico.

Em vida, José-Augusto França foi condecorado com o grau de grande-oficial da Ordem do Infante D. Henrique, em 1991, e com a grã-cruz da Ordem da Instrução Pública, em 1992, pelo Presidente da República Mário Soares, e com a grã-cruz da Ordem do Infante D. Henrique, no início de 2006, pelo Presidente da República Jorge Sampaio.