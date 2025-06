Neonazis em ação. Presidente da República condena ataque a atores do teatro "A Barraca"

No sítio da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa assinalou a agressão para sublinhar que “vivemos em Democracia e não queremos voltar a viver em ditadura”.



Indicando que já “falou telefonicamente com Maria do Céu Guerra [a encenadora da peça em cena], a quem transmitiu a sua solidariedade, extensiva a toda a Companhia e seus atores”.



O Presidente escreve ainda que “em Democracia há e tem de haver liberdade de pensar e exprimir o pensamento, de forma plural e sem censuras. E que essa liberdade e esse pluralismo não podem ser calados, nem sovados, por quem discorda”.



Entretanto, está de regresso a casa Adérito Lopes, o ator violentamente agredido na noite de ontem junto ao teatro “A Barraca”.



Adérito Lopes chegava ao teatro para trabalhar na peça que estava em cena quando foi atingido com uma soqueira e necessitou de vários pontos no rosto.



Maria do Céu Guerra considera que se tratou de um ataque com motivações políticas. A PSP identificou um jovem de 20 anos, mas não há ainda qualquer detenção.