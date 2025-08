Presidente da República considera que "faz sentido decretar situação de alerta"

Na noite de terça-feira da semana passada, quando o Governo reuniu com a Proteção Civil, o executivo de Luís Montenegro definiu duas fases para a situação dos incêndios: "fechar o ciclo dos fogos existentes, com os meios todos disponíveis" e depois, com o risco de agravamento das condições meteorológicas, declarar situação de alerta., alegou Marcelo Rebelo de Sousa.Isto é: as autoridades em vez de recomendar que não se "faça fogo", passam a "impedir, a interditar"., disse.Prevê-se que o próximos dias seja muito difíceis, mas o chefe de Estado acredita que "com esta prevenção e com o dispositivo que foi montado" que este período possa ser enfrentado "pela máquina de resposta da Proteção Civil".Sobre pedir ajuda externa, nomeadamente ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil, o presidente considera que "depende do que se vier a passar".