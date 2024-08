Presidente da República "consternado com acidente" fixou dia de luto nacional

"Foi com profunda consternação que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa tomou conhecimento do trágico acidente aéreo que envolveu um helicóptero que transportava os elementos da Equipa Helitransportada de Ataque Inicial, da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da Guarda Nacional Republicana (GNR) e do qual resultou a morte de quatro militares da GNR e um militar desaparecido, que tinham estado em serviço, num incêndio na zona de Baião", lê-se na nota no site da Presidência.



Marcelo Rebelo de Sousa, "que acompanhou este terrível acidente com o primeiro-ministro, no Posto de Comando Operacional, em Lamego e com a ministra da Administração Interna, acordou com o Governo a fixação de um dia de luto nacional, para amanhã, dia 31 de agosto".



"Nesta hora de grande pesar, o presidente da República dirige as sentidas condolências aos familiares dos militares falecidos, bem como a todos os profissionais da GNR, em particular aos militares da UEPS, relembrando o valor do serviço e do compromisso que transcende o dever, de quem se dedica e dá vida pela segurança de todos os portugueses", acrescenta.



O helicóptero de combate a incêndios florestais amarou no rio Douro pelas 12h50 desta sexta-feira, próximo da localidade de Samodães, Lamego, e transportava um piloto e uma equipa de cinco militares da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPC) que regressava de um fogo no concelho de Baião.



O piloto da aeronave foi resgatado com vida, apenas com ferimentos ligeiros, enquando vários corpos de militares da GNR foram localizados.



As causas do acidente ainda não são conhecidas.