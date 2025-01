Presidente da República dirige-se hoje ao país na penúltima mensagem de Ano Novo

Será a oitava e penúltima mensagem de Ano Novo de Marcelo Rebelo de Sousa enquanto Chefe do Estado.

O Presidente coabitou oito anos com um Governo de esquerda, liderado por António Costa, do PS, primeiro com um Governo com apoio parlamentar da esquerda, a "geringonça", depois com um executivo de minoria do PS, até 2022, e com maioria absoluta até à queda, em 2023.

Esta será a primeira mensagem de Ano Novo de Marcelo desde que tomou posse o Governo minoritário de direita (PSD/CDS), liderado por Luís Montenegro, depois de a Aliança Democrática (AD) ter vencido as eleições legislativas de 10 de março, com 28,02% dos votos.

Marcelo Rebelo de Sousa tem apelado à estabilidade política.

Nas sete mensagens de Ano Novo que proferiu, o Presidente da República tem aproveitado para fazer um balanço do ano que termina e deixar avisos para o futuro próximo, seja a nível da situação política, social, económica ou sanitária, durante a pandemia de covid-19.

Na mensagem do ano passado, pouco depois da demissão de António Costa e convocação de eleições legislativas para março de 2024, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que 2024 seria um ano ainda mais decisivo do que 2023, que tinha terminado "com mais desafios e mais difíceis do aqueles com que havia começado".

c/Lusa