Presidente da República e MAI lamentam morte de bombeiro em Campo Maior

Em mensagem publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa manifesta pesar pela morte do bombeiro José Valter Canastreiro, de Campo Maior, "ao serviço de apoio às comunidades afetadas pela intempérie".

O bombeiro, que era também militar da Guarda Nacional Republicana, "é um exemplo de abnegação e dedicação à causa pública, cuja vida e percurso profissional ficam marcados pela sua solidariedade e serviço ao próximo", lê-se na mensagem.O alerta foi dado "por volta das 13h30", segundo a Proteção Civil, que emitiu também uma nota de pesar. A operação de patrulhamento, reconhecimento e vigilância em que o bombeiro estava envolvido decorria na Estrada Nacional 373, numa zona de confluência com o Rio Caia, em Campo Maior.





Por sua vez, o gabinete de Maria Lúcia Amaral sublinha, em comunicado, que "foi com profundo pesar e consternação que o Ministério da Administração Interna tomou conhecimento do falecimento de um militar do Posto Territorial de Campo Maior, José Valter Cunha Canastreiro, de 47 anos, vítima de um acidente na Ribeira de Caia, no decorrer de um serviço de apoio à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Campo Maior, durante o seu período de descanso".



"Em nome do Governo, o Ministério da Administração Interna dirige, neste momento trágico, uma palavra de profunda solidariedade e sentidas condolências à família, aos amigos, aos militares da GNR do Posto Territorial de Campo Maior, aos bombeiros da Associação dos Bombeiros Voluntários de Campo Maior e todos os bombeiros e militares da GNR".

