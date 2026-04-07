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Presidente da República insiste que apoios tardam para habitações e empresas

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Presidente da República insiste que apoios tardam para habitações e empresas

O Presidente da República vai reunir-se esta tarde com o primeiro-ministro na habitual reunião semanal. Já disse que ia levantar já alguns dos alertas da população afetada pelas tempestades do início do ano. Arrancou em Ourém o segundo dia de Presidência Aberta.

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Presidente da República no primeiro dia da Presidência Aberta Paulo Novais - Lusa

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Presidente da República insiste que apoios tardam para habitações e empresas

António José Seguro cumpre o segundo dia da Presidência Aberta. Em Ourém e em Ferreira do Zêzere, o chefe do Estado pediu ao país planeamento e organização.

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Seguro pede melhor planeamento em país "muito bom" no improviso

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O Presidente da República, António José Seguro, pediu hoje mais planeamento dos recursos e competências para responder a catástrofes como o mau tempo, considerando que os portugueses são "muito bons no improviso", mas precisam de melhor organização.

“Planeamento e organização. Ajuda porque toda a gente sabe o que é que deve fazer em cada momento. Nós somos muito bons no improviso. Precisamos de ser melhores na organização das nossas competências e dos nossos recursos”, pediu Seguro.

Na perspetiva do Presidente da República, “não há milagres, mas pode o Estado responder de uma forma mais eficiente e mais eficaz”.

Seguro quis ainda saber se aquela unidade de saúde tinha algum gerador ou se está previsto que venha a ter nas obras de requalificação.

“Uma das aprendizagens desta infeliz catástrofe é precisamente o de garantir que unidades que são críticas em termos de apoio à população tenham essa capacidade de manter o fornecimento de energia elétrica aos seus equipamentos e aos seus técnicos através de geradores. Isso era crucial”, defendeu o chefe de Estado.


c/Lusa
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Seguro visita Ferreira do Zêzere

A visita decorre no centro de Meios Aéreos de Ferreira do Zêzere.

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O presidente da autarquia transmitiu ao Presidente da República o que já terá expresso ao governo a oposição à extinção do comando sub-regional da Proteção Civil.
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Presidência aberta em Ourém

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O dia da caravana começou com uma visita a uma habitação na localidade da Sorieira, na freguesia de Seiça, no concelho de Ourém, onde o mau tempo fez ruir uma parede e levou parte do telhado.

Elsi Silva, com dois filhos menores, é a proprietária da casa visitada, onde vivia há quatro anos e que teve de ser realojada.

À porta, outras mulheres partilharam com o chefe de Estado a tristeza de verem as suas habitações afetadas pelo mau tempo e de terem sido obrigadas a aceitar realojamento.

Seguro não ficou indiferente à emoção de Maria de Sousa, de 70 anos, que passou a viver com o marido e o filho numa habitação cedida pela Câmara Municipal, mas que espera regressar rapidamente a sua casa.

“Tem de ir à Câmara, falar aos serviços sociais, que estão a acompanhar esta situação e perguntar como é que está a sua situação. Vai lá à Câmara e diz eu venho saber como é que está a situação, para se inteirar”, aconselhou.

Nesta ocasião, o Presidente da República pediu ainda à mulher que continuasse a ter esperança, sublinhando que a Câmara de Ourém tem estado a ajudar.

c/Lusa
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Seguro dedica segundo dia da presidência aberta ao distrito de Santarém

O chefe de Estado dedica o segundo dia da sua primeira presidência aberta ao distrito de Santarém, terminando com a reunião semanal com o primeiro-ministro, em Tomar, após uma jornada de visitas a casas afetadas pelo mau tempo.

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Depois do primeiro dia ter sido dedicado ao distrito de Castelo Branco, António José Seguro vai passar pelos concelhos de Ourém, Ferreira do Zêzere, Mação e Tomar.

Tomar, escolhida como sede para esta presidência aberta, vai ser palco da habitual reunião semanal com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, a quem António José Seguro levará, entre outros temas, a exigência das populações para reabrir um troço da estrada nacional 2, entre Pedrógão Pequeno e Pedrógão Grande.
Encontro com Montenegro marcado para as 17h00, o dia de Seguro começa às 10h00, em Ourém, para visitar casas afetadas pelas tempestades.
Esta visita acontece no dia em que termina o prazo para apresentar candidaturas aos apoios destinados à reconstrução de habitações próprias e permanentes afetadas pelo mau tempo.

Depois, a comitiva segue para o Centro de Meios Aéreos de Ferreira do Zêzere e, pela hora do almoço, volta a visitar casas que ficaram danificadas pelo mau tempo, desta vez em Mação.

Para as 16h00 está marcada a assinatura de um protocolo entre a Estrutura de Missão para a reconstrução da região centro do país e fundações, uma cerimónia que vai acontecer no núcleo museológico da Central Elétrica de Tomar.

No primeiro dia, o Presidente da República disse aos jornalistas que o seu objetivo com esta Presidência aberta era mostrar o que está atrasado e acelerar os apoios e apelou aos portugueses para que façam férias naquelas zonas.

Na segunda-feira, as seguradoras informaram que já pagaram 303 milhões de euros em indemnizações por danos causados pelas tempestades de janeiro e fevereiro, calculando que os estragos cobertos superem 1.000 milhões de euros.


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Primeiro dia da Presidência Aberta
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Presidente pressiona governo sobre apoios a perdas pelo mau tempo

No primeiro dia de presidência aberta em concelhos afetados pelas tempestades, António José Seguro queixou-se dos apoios que tardam para habitações e empresas.

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