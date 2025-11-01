Presidente da República lamenta morte de "amigo" e enaltece "exemplo" de António Moraes Machado
Lisboa, O Presidente da República lamentou hoje a morte do "amigo" António Moraes Machado, antigo presidente da Câmara de Mogadouro, enaltecendo a "forma humana, generosa e autêntica como se reinventou ao longo da vida para servir o país".
"Foi com emoção que o Presidente da República tomou conhecimento da morte de António Moraes Machado que, além de um amigo, foi sempre um exemplo, nomeadamente, na forma humana, generosa e autêntica como se reinventou ao longo da vida para servir o país e as gentes de Trás-os-Montes", lê-se numa nota publicada na página oficial da Presidência da República.
Na nota, Marcelo Rebelo de Sousa recordou que António Moraes Machado "como médico pediatra, e como voluntário em África, cuidou das vidas das novas gerações" e como autarca, "cuidou de Mogadouro ao longo de doze anos".
Além disso, "como promotor da cultura e da identidade local, desenvolveu múltiplas e incansáveis iniciativas para dar a conhecer o valioso património coletivo da região".
Marcelo Rebelo de Sousa apresentou à família e amigos "as mais sentidas condolências".
O antigo presidente da Câmara de Mogadouro António Moraes Machado morreu na sexta-feira, aos 89 anos, vítima de doença prolongada, disse o provedor da Misericórdia local.
"O doutor António Moraes Machado morreu hoje, na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas São João Batista, da Misericórdia de Mogadouro, vítima de doença prolongada", referiu João Henriques.
António Moraes Machado, que nasceu em 10 de novembro de 1935, reformou-se aos 65 anos e abraçou a carreira de autarca ao longo de 12 anos (três mandatos), entre 2001 e 2013, pelo PSD.
O antigo autarca de Mogadouro foi médico pediatra ao longo da sua vida profissional, tendo passado pelo Hospital de Santo António, no Porto.
Também participou em várias missões humanitárias em África, nomeadamente na Guiné.
O antigo autarca, também escritor e investigador da cultura popular, em particular de Mogadouro e do Planalto Mirandês, foi ainda o grande impulsionador da "Monografia de Mogadouro".